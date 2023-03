WTA-Rankings: Sabalenka nähert sich Swiatek, Rybakina holt auf

Indian-Wells-Siegerin Elena Rybakina hat sich auf Position sieben der WTA-Charts verbessert. Die unterlegene Finalistin Aryna Sabalenka konnte immerhin den Abstand zu Iga Swiatek etwas verringern.

Noch thront Iga Swiatek relativ unbedroht an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Mehr als 3.200 Punkte Vorsprung hat die Polin auf ihre erste Verfolgerin Aryna Sabalenka. Aber: das waren auch schon mal mehr. Und nach der verpassten Titelverteidigung in Indian Wells stehen bei Swiatek in den kommenden beiden Wochen gleich wieder 1.000 Zähler zur Disposition. Schließlich hat sie 2022 das Sunshine Double gewonnen, also auch in Miami zugeschlagen.

Elena Rybakina wiederum hat sich mit ihrem Triumph im Tennis Paradise auf Position sieben der WTA-Charts vorgeschoben. Man sollte nicht vergessen, dass Rybakina für ihren Wimbledon-Sieg im vergangenen Jahr keine Punkte in der Wertung hat. Sonst wäre sie schon mindestens auf Platz vier.

Gerade noch in den Top Ten wird Maria Sakkari notiert. Die Griechin hatte vor Jahresfrist das Endspiel in Indian Wells erreicht, nun kam das Aus im Halbfinale gegen Sabalenka.

Beste deutsche Spielerin ist Tatjana Maria auf Platz 65, knapp dahinter folgt Jule Niemeier (67). Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, liegt aktuell auf Rang 94.

