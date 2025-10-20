WTA-Rankings: Zwei (noch) Unbekannte klettern gewaltig

An der Spitze tat sich nicht viel in dieser Woche beim Blick auf die WTA-Weltrangliste. Dafür machen mit Janice Tjen aus Indonesien und Tereza Valentova zwei Spielerinnen auf sich aufmerksam, die in den Top 100 einen die größten Sprünge machten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2025, 15:36 Uhr

© Getty Images Janice Tjen arbeitet gerade massiv an ihrem Bekanntheitsgrad.

Jasmine Paolini und Elena Rybakina klettern in dieser Woche um zwei Plätze auf die Ränge sechs und sieben und tauschen damit mit Madison keys und Mirra Andreeva die Plätze. Mehr Bewegung ist nicht an der Spitze der WTA-Weltrangliste, die selbstverständlich Aryna Sabalenka auch in dieser Woche vor Iga Swiatek und Coco Gauff anführt.

Dafür trumpfen in diesen Wochen bekanntlich andere, meist unebkanntere Namen auf. nein, nicht Leylah Fernandez ist gemeint, die sich nach dem Titel in Osaka um fünf Plätze auf Rang 22 verbessert. FinalgegnerinTereza Valentova sticht da aher ins Auge. Die 18-Jährige belegt Rang 57 und machte damit 21 Plätze gut. Von der Qualiifikation ins Endspiel nach einer echten Traumwoche und damit sicher in den kommenden Wochen besonders im Fokus. Die 18-Jährige gewann in diesem jahr bereits zwei WTA Challenger und beweist damit konstante Leistungen.

Tjen sammelt Titel um Titel

Diese zeigt auch aktuel Janice Tjen aus Indonesien. Nicht nur durch ihre eher selten gesehen Flagge in den Tennisrankings fällt die 23-Jährige aktuell auf. Beim WTA Challenger m chinseischen Jinan feierte Tjen ihren bisher größten Erfolg und stieg in den WTA-Charts um 17 Plätze auf die Nummer 80. Zusmamengrechnet gewann die Asiatin in diesem Jahr seiben Titel. Beiden US Open war in der zweiten Runde gegen Emma Raducanu Schluss.

Aus deutscher Sicht dürfen sich die Fans aktuell mit Laura Siegemung (Platz 39), Tatjana Maria (43), Eva Lys (50) und Ella Seidel (96) über vier Spielerinnen unter den Top 100 freuen. Aus österreich klopft Julia Grabher mit Rang 109 an die Tür der besten hundert Spielerinnen. Es kann schnell nach oben gehen, wie andere Akteurinnen an diesem Montag bewiesen haben.