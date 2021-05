WTA Rom: Angelique Kerber droht Zweitrundenduell mit Simona Halep, Serena Williams bei Comeback gegen Naomi Osaka?

Angelique Kerber trifft beim WTA-1000-Turnier in Rom zunächst auf eine Qualifikantin, würde bei einem Sieg aber schon gegen Simona Halep spielen. Serena Williams könnte bei ihrem Comeback indes bereits im Viertelfinale auf Naomi Osaka treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 16:03 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber könnte in Rom schon früh auf Simona Halep treffen

Großes Glück hat Angelique Kerber mit den Auslosungen in dieser Sandplatzsaison nicht wirklich: In Stuttgart scheiterte die Deutsche in Runde zwei an Elina Svitolina, auch wenige Tage darauf in Madrid war gegen Petra Kvitova nach einem gewonnen Match Endstation. Und es würde nicht sonderlich verwundern, sollte die 33-Jährige beim WTA-1000-Event in Rom den Hattrick an Zweitrundenniederlagen vollmachen.

Denn Kerber, die im dritten Tableauviertel landete, würde nach ihrer Auftaktpartie gegen eine Qualifikantin bereits im zweiten Match auf die an Position drei gesetzte Simona Halep treffen. Die Rumänin verfügt wie alle acht topgesetzten Spielerinnen zunächst über ein Freilos. Sollte die dreifache Grand-Slam-Siegerin auch die Rumänin besiegen, könnte es im Achtelfinale gegen Johanna Konta gehen. Mögliche Viertelfinalgegnerinnen Kerbers sind Petra Kvitova und Bianca Andreescu.

Untere Hälfte: Williams gegen Podoroska in Runde zwei?

Die Kanadiern wird in Rom nach überstandener Corona-Erkrankung ihr erstes Match seit dem Turnier in Miami absolvieren. Noch deutlicher länger pausierte Serena Williams, die in der italienischen Hauptstadt ebenfalls auf die WTA-Tour zurückkehrt. Ihre erste Partie seit den Australian Open wird die 39-Jährige gegen Nadia Podoroska oder eine Qualifikantin bestreiten.

Im Viertelfinale würde auf die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin plangemäß Naomi Osaka warten. Die Japanerin wird in ihrer ersten Partie gegen Daria Kasatkina oder Jessica Pegula spielen, danach könnte bereits eine Neuauflage des Australian-Open-Endspiels gegen Jennifer Brady auf dem Programm stehen.

Obere Hälfte: Barty gegen Sabalenka im Viertelfinale?

In der oberen Hälfte erwischte die Weltranglistenerste Ashleigh Barty zunächst eine gute Auslosung, im Viertelfinale könnte es allerdings gegen die derzeit in Topform agierende Aryna Sabalenka gehen. Auf die 24-Jährige aus Belarus könnten mit Camila Giorgi und Karolina Pliskova bzw. Cori Gauff aber schon zuvor große Hürden zukommen.

Im zweiten Viertel sind Sofia Kenin und Elina Svitolina die am beiden höchstgereihten Spielerinnen, Favoritinnen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht sind aber Iga Swiatek und Garbine Muguruza. Mit Alison Riske (Swiatek) und Anastasia Pavlyuchenkova (Muguruza) erwischten die beiden allerdings unangenehme Auftaktlose.

Das gesamte Tableau der Damen im Überblick