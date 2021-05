WTA Rom: Ashleigh Barty locker weiter, Naomi Osaka schon raus

Ashleigh Barty ist mit einem lockeren Sieg beim WTA-1000er-Turnier in Rom gestartet. Naomi Osaka musste indes eine bittere Niederlage einstecken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 13:31 Uhr

Ashleigh Barty bleibt in Sand-Form! Die Weltranglisten-Erste hat nach ihrem Sieg beim Porsche Tennis Grand Prix und dem Finale in Madrid auch in Rom einen guten Start hingelegt: Gegen Yaroslava Shvedova siegte Barty mit 6:4, 6:1. .

Ausgeschieden ist indes die Nummer 2 der WTA-Welt, Naomi Osaka. Die Japanerin, zuletzt mit Siegen bei den US Open und Australian Open, kämpft nach wie vor um ihre Liebe zu Sand, gegen Jessica Pegula vergab sie in Durchgang 1 einen frühen Breakvorsprung sowie zwei Satzbälle bei Aufschlag der US-Amerikanerin beim 6:5. Pegula, Weltranglisten-31. und in diesem Jahr einer der Aufsteigerinnen, siegte am Ende mit 7:6 (2) und 6:2.

Einen tollen Sieg feierte indes US-Youngster Cori Gauff mit einem 6:1, 1:6 und 6:1 über Maria Sakkari. Nächste Gegnerin: Aryna Sabalenka oder Sara Sorribes Tormo.

Einen Hoffnungsschimmer in einem bislang eher mauen Jahr sieht in Rom auf Karolina Pliskova: Sie siegte gegen Anastasia Sevastova mit 6:3, 6:2.

