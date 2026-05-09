WTA Rom: Aus für Titelverteidigerin Jasmine Paolini - trotz 3 Matchbällen

Publikumsliebling Jasmine Paolini ist beim WTA-1000er-Turnier in Rom in der dritten Runde ausgeschieden. Sie unterlag Elise Mertens in einem knappen Match.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 16:07 Uhr

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© Getty Images Jasmine Paolini

Mertens siegte mit 4:6, 7:6 und 6:3 und begrub damit auch die Hoffnungen der italienischen Tennisfans auf eine Wiederholung des Vorjahressieges von Paolini. Die Belgierin zeigte dabei großen Kampfgeist: Im zweiten Durchgang drehte sie zunächst einen 2:4-Rückstand, beim Stand von 5:6 (und eigenem Aufschlag) wehrte sie drei Matchbälle ab.

Im dritten Durchgang gelang ihr dann ein frühes Break, das Paolini sich zwar noch mal zurückholte, aber dann direkt wieder ihren Aufschlag verlor.

"Es hätte in beide Richtungen gehen können - von daher sorry", sagte Mertens in Richtung des italienischen Publikums.

Paolini mit kritischem Jahr 2026

Für Paolini, aktuell auf Rang 8 notiert, setzt sich damit eine schwierige Spielzeit fort. Die 30-Jährige, die sich 2024 mit Finalteilnahmen bei den French Open und in Wimbledon in die Top Ten gespielt hatte und im vergangenen Jahr stabil oben mitspielte, hat in dieser Saison ihre Probleme. Einzig bei den Australian Open, in Merida und in Indian Wells konnte sie zwei Matches in Folge gewinnen, ansonsten setzte es frühe Niederlagen.

Im Vorjahr hatte Paolini in Rom gesiegt und damit ihren größten Turniererfolg gefeiert. Diese Punkte gehen ihr nun verloren, sie wird damit in der übernächsten Woche aus den Top 10 der Welt fallen.

Mertens, die Nummer 22 im WTA-Ranking, trifft im Achtelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Mirra Andreeva und Viktorija Golubic.

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