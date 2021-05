WTA Rom: Coco Gauff - Ein Meilenstein mit Folgen?

Coco Gauff hat in Rom ihr erstes WTA-1000-Halbfinale erreicht. Ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 09:27 Uhr

1:

2:

Für Coco Gauff bedeutete der Halbfinaleinzug in Rom einen weiteren Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere

Mit dem Moment, als die Weltranglistenerste, Ash Barty, in ihrem Duell mit der Sensationsviertelfinalistin Coco Gauff aufgeben musste, war klar: Für die US-Amerikaner geht es mit Montag erstmals unter die besten 30 Tennisspielerinnen der Welt. Ein Meilenstein in der noch jungen Laufbahn der 17-Jährigen.

Der Youngster sieht sich mit den Ergebnissen in der positiven Entwicklung bekräftigt, welche die Amerikanerin bei sich selbst beobachtet: "Mit jedem Tag, der vergeht, fühle ich mich sicherer in meinem Spiel und ich erkenne, dass alle Entscheidungen besser sind. Das Sammeln von Erfahrung erlaubt mir, alle Dinge besser zu machen", erklärte Gauff am Rande des WTA-1000-Events.

Gauff auf dem Weg nach Olympia?

Die Erfolge der nunmehr Weltranglisten-29. kämen vorrangig aufgrund eines neuen Vertrauens, das die 17-Jährige in ihr Spiel habe: "Vor Monaten hatte ich das Gefühl, dass ich die falschen Entscheidungen treffe, jetzt zweifle ich nicht an der Auswahl meiner Schläge", erklärte Gauff, die zudem ihre Freude am Sport als wichtigen Faktor hervorhebt. "Wenn ich schwierige Spiele habe, halte ich manchmal inne und merke, dass ich Spaß habe."

Eine Freude, die unterdessen unter ihrem Aufstieg in der Weltrangliste leiden könnte, wie Gauff erklärt: "Ich habe das Gefühl, dass ich das ausnutzen sollte, weil ich in Zukunft vielleicht mehr Druck verspüren werde und nicht mehr so viel Spaß bei den Wettkämpfen haben kann."

Druck könnte die 17-Jährige nun auch in vollkommen anderer Hinsicht verspüren. Mit den Punkten aus Rom hat Gauff nämlich nun einigermaßen gute Chancen, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Insgesamt stehen vier Starterplätze zur Disposition, Sofia Kenin und Serena Williams haben ihren Platz einigermaßen fix, auch Jennifer Brady sollte ihr Ticket nicht mehr zu nehmen sein. Dahinter fighten Madison Keys (WTA-24.), Alison Riske (WTA-27.), Jessica Pegula (WTA-28.) und eben Cori Gauff um den letzten Platz.