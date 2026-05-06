WTA Rom: Die Doppelköniginnen steigen auch im Einzel gut ein

Katerina Siniakova und Taylor Townsend, die die Weltrangliste im Doppel anführen, haben am Mittwoch in Rom auch im Einzel Erfolge gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 17:55 Uhr

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© Getty Images Taylor Townsend und Katerina Siniakova vergangene Woche in Madrid

Es ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber: Katerina Siniakova und Taylor Townsend sind im Doppel gerade wieder extrem gut unterwegs. Denn die beiden konnten die jüngsten drei WTA-Tour-1000-Events in Indian Wells, Miami und zuletzt in Madrid für sich entscheiden. Siniakova hält insgesamt schon bei 36 Titeln im Paarlauf, darunter befinden sich Selbstreden alle Grand-Slam-Events.

Die Ambitionen im Einzel sind da bei Siniakova und Townsend schon kleiner. Aber keineswegs aufgegeben. Und in Rom konnten beide am Mittwoch erfolgreich in den Haupt-Wettbewerb starten. Siniakova gewann gegen Lois Boisson sicher mit 6:2 und 6:3. Die Französin stand im vergangenen Jahr ja im Halbfinale der French Open, hat seitdem aber fast permanent mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Siniakova und Townsend im Doppel Favoritinnen

Taylor Townsend wiederum gab beim 6:3 und 6.2 gegen Nuria Brancaccio ebenfalls nur fünf Spiele ab. Die US-Amerikanerin trifft in Runde zwei auf Marie Bouzkova. Siniakova bekommt es mit Anna Kalinskaya zu tun.

Im Doppel sind die beiden jedenfalls wieder zu favorisieren. Aber solange da der Spielbetrieb noch nicht aufgenommen ist, nehmen Katerina Siniakova und Taylor Townsend eben ihre Chancen im Single wahr.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



