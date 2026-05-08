WTA Rom: Elena Rybakina ganz ohne Mühe weiter

Die Kasachin Elena Rybakina ließ Maria Sakkarikeine Chance und trifft nun auf Shootingstar Alexandra Eala. Auch Jessica Pegula und Elina Svitolina zogen souverän weiter.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 22:33 Uhr

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© Getty Images Die Kasachin Elena Rybakina steht beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom in der dritten Runde

Elena Rybakina hat beim WTA-1000-Turnier in Rom nichts anbrennen lassen und ist mit einem souveränen 6:4,-6:1-Erfolg gegen Maria Sakkari in die nächste Runde eingezogen. Die Kasachin benötigte für ihren Erfolg nur 76 Minuten und übernahm nach einem noch ausgeglichenen ersten Satz immer mehr die Kontrolle über die Partie. Vor allem mit dem ersten Aufschlag und druckvollen Grundschlägen diktierte Rybakina das Geschehen im Foro Italico nahezu nach Belieben.

In der nächsten Runde bekommt es die Wimbledon-Siegerin von 2022 mit der erst 20-jährigen Alexandra Eala zu tun. Die Philippinerin setzte ihren starken Lauf mit einem 6:4,-6:3-Erfolg gegen die an Position 31 gesetzte Xinyu Wang fort.

Schweizer Qualifikantin Waltert scheitert knapp

Auch Jessica Pegula ließ bei ihrem Auftaktmatch kaum Spannung aufkommen. Die US-Amerikanerin bezwang die Türkin Zeynep Sonmez mit 6:4, 6:0 und trifft nun auf entweder Rebeka Masarova oder Leylah Fernandez.

Ebenfalls problemlos weiter kam Elina Svitolina. Die Ukrainerin fertigte Noemi Basiletti mit 6:1, 6:3 ab und bekommt es nun mit Hailey Baptiste zu tun. Die US-Amerikanerin hatte sich zuvor in drei engen Sätzen 6:7 (9), 6:4, 6:4 gegen die Schweizer Qualifikantin Simona Waltert durchgesetzt.

Das Einzel-Tableau in Rom