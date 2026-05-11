WTA Rom: Gauff wehrt Matchball ab - und steht im Viertelfinale

Coco Gauff hat sich wieder einmal mit viel Kampfgeist weitergespielt: Nach Abwehr eines Matchballs steht sie im Viertelfinale von Rom.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 15:40 Uhr

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Coco Gauff

Gauff siegte mit 5:7, 7:5 und 6:2 und steht damit erneut in der Runde der letzten 8 in der italienischen Hauptstadt.

Gauff ging dabei in beiden Sätzen früh mit einem Break in Führung, blieb aber flatterhaft - vor allem auf der Vorhand. Jovic hingegen spielte stabil, zumindest bis zum Ende des zweiten Durchgangs. Beim Stand von 7:5, 5:3 hatte sie schließlich einen Matchball, nutzte diesen aber nach einer längeren Rallye nicht. Gauff indes hatte zwei Mal Glück mit Linienbällen, Jovic rutschte zwei Mal aus und musste den Ausgleich hinnehmen. Dann wiederum ließ sie ihre Vorhand im Stich, sodass Gauff den Satzausgleich schaffte.

Gauff nahm den Schwung mit in Durchgang drei, in dem sie Jovic zu null den Aufschlag abnahm. Auch hier musste sie das Rebreak einstecken, zog dann aber wieder auf 5:2 davon und servierte am Ende zu null aus - und jubelte überglücklich.

Gauff hatte im Vorjahr das Finale erreicht.

“Ich glaube, ich bin einfach stolz”, so Gauff im Anschluss - Jovic habe starkes Tennis gespielt. Und ihr selbst die Ansprache ihres Teams geholfen, wie sie sagte.

Cirstea marschiert weiter

Zuvor hatte Sorana Cirstea ihre beeindruckende Form bestätigt: Nach ihrem Sieg über Aryna Sabalenka am Samstag legte sie mit einer erneut starken Vorstellung gegen Linda Noskova nach, gewann mit 6:2, 6:4 und bestätigte ihr Versprechen, im Falle eines Turniersieges noch mal über das geplante Karriereende zum Ende des Jahre nachzudenken.

Cirstea steht im aktuellen Jahres-Race bereits auf Platz 13.

Ebenfalls weiter: Jelena Ostapenko nach einem 6:1, 6:2 über Anna Kalinskaya.