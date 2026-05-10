WTA Rom: Gauff und McNally - alte Freundschaft rostet nicht!

Coco Gauff hat sich in Rom für das Doppel mit einer alten Bekannten zusammengetan: nämlich mit Caty McNally.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 14:58 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff im Foro Italico

Es kommt gar nicht mehr so häufig vor, dass Coco Gauff im Doppel antritt. Zuletzt hat die Nummer vier der Welt im Einzel in Madrid zwar gemeinsam mit Robin Montgomery gespielt, der letzte Einsatz im Paarlauf davor datiert aber vom Turnier in Doha. Da hatte sich Gauff an der Seite von Victoria Mboko versucht.

In Rom nun gab es am Sonntag das Wiedersehen zweier junger Frauen, die eine gemeinsame Geschichte haben: eben Coco Gauff und aber auch City McNally. 2019 bestritten die beiden das Endspiel bei den Juniorinnen in Roland-Garros gegeneinander, Gauff gewann damals. Danach traten Gauff und McNally auf der WTA-Tour öfters gemeinsam im Doppel an - je erfolgreicher Coco im Einzel wurde, desto seltener wurden diese gemeinsamen Auftritte.

Weil Caty McNally das Einzel auch nicht vernachlässigen wollte, aber auf der WTA-Tour bei weitem nicht so gut zurecht kam wie Coco Gauff. In Rom hat McNally gegen Iga Swiatek jedenfalls gezeigt, wie viel Potenzial in ihr steckt.

Im Doppel gab es nun nach längerer Zeit wieder einen gemeinsamen Auftritt von Gauff/McNally. Und der brachte gegen Aldila Sutjadi und Janice Tjen einen dramatischen Erfolg. Die beiden US-Amerikanerinnen gewannen mit 5:7, 7:5 und 13:11. In der zweiten Runde könnte es gegen Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani gehen, das an Position vier gesetzte Paar. Mal schauen, ob die alte Chemie auch für diese Aufgabe noch ausreicht.

Hier das Doppel-Tableau in Rom



