WTA Rom: Gegen Iga Swiatek muss man für jedes Game dankbar sein

Ein Zu-Null-Satz gegen Iga Swiatek? Das ist bei den 1000er-Turnieren schon fast eher die Regel als die Ausnahme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 10:16 Uhr

© Getty Images Anastasia Pavlyuchenkova hat gegen Iga Swiatek keinen Stich gemacht

Ok: Anastasia Pavlyuchenkova ist sicherlich noch nicht wieder auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Dass sie aber gleich mit 0:6 und 0:6 gegen Iga Swiatek untergehen würde, war so nicht zu erwarten. Oder doch? Mit diesem Ergebnis haben findige Statistiker Folgendes festgestellt: Swiatek hat nun exakt zwölf Prozent ihrer Sätze, die sie bei WTA-1000er-Turnieren gespielt hat, mit 6:0 gewonnen. In absoluten Zahlen macht das 17 Zu-Null-Sätze bei 142 gespielten Partien.

Am nächsten dran ist da erstaunlicherweise Marion Bartoli, danach folgt Elena Rybakina, die am Freitagabend ebenfalls die dritte Runde in Rom erreichte. Und ihre Zu-Null-Quote zur am Nachmittag veröffentlichten Statistik ein wenig verschlechterte.

Am Sonntag darf sich Lesia Tsurenko an Swiatek versuchen, die Ukrainerin weiß ja auch ein paar Dinge, wenn es um Verletzungen geht. Zu hoffen ist für sie, dass sie in besserer Form auftritt als Anastasia Pavlyuchenkova.

