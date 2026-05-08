WTA Rom: Iga Swiatek fightet sich gegen McNally durch

Iga Swiatek hat die dritte Runde beim 1000er-Turnier in Rom erreicht. Gegen die starke US-Amerikanerin Caty McNally musste sie allerdings in die Verlängerung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 14:07 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek siegte nach einigem Auf und Ab mit 6:1, 6:7 (5) und 6:3.

Bei windigen Verhältnissen holte McNally zwar direkt das Break zum Auftakt, die Weltranglisten-Dritte Swiatek aber gewann sechs Spiele am Stück zum Satzgewinn. Vor allem mit McNallys zweitem Aufschlag machte die Polin dabei, was sie wollte. McNally, aktuell auf Weltranglistenplatz 63 notiert, kämpfte sich aber ins Spiel. Swiatek führte zwar auch im zweiten Durchgang mit Break (und hatte drei Chancen auf ein Doppelbreak zum 4:1), aber die US-Amerikanerin blieb dran und glich zum 5:5 aus. Swiatek gelang zwar das erneute Break, aber McNally rettete sich in den Tiebreak, den sie zum Satzausgleich für sich entschied.

Im dritten Durchgang lag sie wiederum 3:1 vorne, bevor Swiatek einen Gang höher schalten konnte.

“Caty hat toll gespielt, um jeden Ball gekämpft und aus der Defensive einige tolle Bälle geschlagen”, sagte Swiatek nach dem Sieg. “Am Ende habe ich das Match aber diktiert.”

Sie habe Geduld haben müssen, der Platz sei sehr langsam - auch aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen in Rom.

Swiatek befindet sich in dieser Saison in einer kleinen Formkrise. Sie hat mit Francisco Roig bereits einen neuen Trainer verpflichtet und sich auch in der Rafa Nadal Academy einige Ratschläge vom Sandplatzmeister geholt.

Entsprechend energisch fiel der Jubel bei Swiatek nach dem verwandelten Matchball gegen McNally aus, in dieser für sie so wichtigen Saisonphase.

McNally indes zeigte eindrucksvoll, dass sie in Zukunft in höheren Sphären spielen wird. Die 24-Jährige stand vor einem Jahr noch außerhalb der Top 250 der Welt.