WTA Rom: Krejcikova, Andreescu, Zheng - ein paar große Namen dürfen sich freuen

Mit Barbora Krejcikova, Bianca Andreescu und Qinwen Zheng haben drei prominente Spielerinnen die zweite Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 15:39 Uhr

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© Getty Images Barbora Krejcikova hatte endlich mal wieder Grund zu jubeln

Profitennis ist ein hartes Geschäft. Und somit bekommen auch (mehrmalige) Grand-Slam- oder Olympia-Siegerinen nichts geschenkt. Sondern müssen sich selbst eine zweite Runde in Rom hart erarbeiten. Obwohl: Das 6:2 und 6:4 von Barbora Krejcikova, die im Einzel ja schon in Roland-Garros und in Wimbledon den Titel geholt hat (im Doppel darüber hinaus auch noch bei den Australian Open und US Open, gegen Elsa Jacquemot war dann doch eine leichtere Übung.

Jetzt kommt auf die Tschechin aber das komplette Kontrastprogramm zu: Es wartet nämlich die Turnierfavoritin Aryna Sabalenka.

Auch die Olympiasiegerin von Paris 2024, Qinwen Zheng, ist weiter. Und das war nicht unbedingt zu erwarten. Denn Gegnerin Anna Bondar hat in der vergangenen Woche in Madrid ein richtig gutes Turnier gespielt. Und holte sich auch gegen Zheng den ersten Satz. Am Ende hieß es dann aber 3:6, 6:3 und 6:4 für die Chinesin, die nun auf Cristina Bucsa aus Spanien trifft.

Gleich zwei ehemalige Grand-Slam-Championessen standen sich in der Partie zwischen Bianca Andreescu und Sofia Kenin gegenüber. Die Kanadierin, in Rom mit einer Wildcard bedacht, setzte sich mit 6:4 und 7:5 durch. Nächste Gegnerin für Andreescu wird Belinda Bencic sein.

Hier das Einzel-Tableau in Rom