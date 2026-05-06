WTA Rom: Lys folgt Maria und Siegemund in Runde zwei

Eva Lys ist wie zuvor schon Tatjana Maria und Laura Siegemund in die zweite Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Auch für die deutsche Männer lief es am Mittwoch sehr gut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 20:53 Uhr

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© Getty Images Eva Lys am Mittwoch im Foro Italico

Lys setzte sich gegen Kate Boulter mit 6:4, 3:6 und 6:4 durch und erspielte sich damit ein Treffen mit Naomi Osaka. Lys hatte im zweiten Satz schon mit einem Break geführt, dann legte Boulter einen Zwischenspurt hin. Nach einer längeren Regenunterbrechung

Schon früher am Mittwoch hatten Tatjana Maria und Laura Siegemund für deutsche Erfolgsmeldungen gesorgt. Maria setzte sich gegen Magda Linette erstaunlich glatt mit 6:0 und 6.3 durch. Gegnerin in Runde zwei wird Sorana Cirstea sein, danach könnte es gegen Aryna Sabalenka gehen. Laura Siegemund musste gegen die junge Tschechin Sara Bejlek im zweiten Satz zwar einen Break-Rückstand aufholen, gewann dann aber doch sicher mit 6:4 und 6:4. Siegemund spielt übermorgen gegen Ekaterina Alexandrova aus Russland.

Bei den deutschen Männern lief es auch ausgezeichnet: Yannick Hanfmann konnte sich gegen Hubert Hurkacz ebenso in drei Sätzen behaupten wie Daniel Altmaier gegen Zhizhen Zhang. Dabei musste Altmaier schon Matchbälle abwehren. Und Jan-Lennard Struff gewann sicher gegen Francisco Comesana.



