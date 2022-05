WTA Rom: Ons Jabeur gewinnt auch in Italien weiter

Ons Jabeur, die in der Vorwoche in Madrid ihr erstes WTA-Tour-1000-Event gewinnen konnte, steht auch in Rom bereits im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 00:47 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom im Viertelfinale und trifft dort auf Maria Sakkari

In der Vorwoche hatte Ons Jabeur mit dem Sieg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid Geschichte für die arabische Welt geschrieben, und auch diese Woche geht es für die 27-Jährige bislang munter weiter. Beim Sandplatzklassiker in Rom, ein Turnier der selben Kategorie wie jenes in der spanischen Hauptstadt, steht die Tunesierin schon in der Runde der letzten Acht. Die in der ewigen Stadt auf neun gereihte Nordafrikanerin besiegte im Achtelfinale die Kasachin Yulia Putintseva klar mit 6:3, 6:2.

Nun gegen Sakkari ums Halbfinale

Schon jetzt ist es für Jabeur das klar beste Ergebnis bei der hochdotierten Combined-Veranstaltung in Italien, scheiterte sie 2019 doch bereits in der Qualifikation und konnte auch im September 2020 keine Partie gewinnen. Im Viertelfinale bekommt es die aktuell Weltranglisten-7. mit der Griechin Maria Sakkari zu tun, die ihrerseits die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:4, 7:5 bezwingen konnte. Im Head-to-head der beiden steht es aktuell ausgeglichen 1:1.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Daria Kasatkina mit einem überraschenden 6:4.-6:4-Erfolg über die Zweitgesetzte Paula Badosa. Sie trifft nun auf die Eidgenossin Jill Teichmann, die die Kasachin Elena Rybakina in drei Sätzen 6:7 (3), 6:3, 7:5 niederringen konnte. Keine gute Figur machte die Australian-Open-Finalistin Danielle Collins in ihrem Viertelfinale. Sie verlor gegen ihre Landsfrau Amanda Anisimova sang- und klanglos 2:6, 2:6.

