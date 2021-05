WTA Rom: Petra Kvitova, Iga Swiatek und Jennifer Brady ziehen in Runde zwei ein

Guter Auftakt für einige der Mitfavoritinnen beim WTA-1000-Turnier in Rom: Petra Kvitova, Iga Swiatek und Jennifer Brady lösten allesamt ihr Zweitrundenticket. Am Abend komplettierte Maria Sakkari den perfekten Tag für die gesetzten Spielerinnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 18:03 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste in der ersten Runde nur kurz ran

Rund eine halbe Stunde lang dürfte sich Petra Kvitova in Rom im falschen Film gewähnt haben: Die an Position elf gesetzte Tschechin verlor den ersten Durchgang ihrer Auftaktpartie gegen Magda Linette sang- und klanglos mit 1:6 und produzierte dabei Fehler am Fließband. Danach vermochte die 31-Jährige ihr Spiel jedoch zu stabilisieren und so doch noch den 1:6, 6:0 und 6:2-Erfolg einzufahren.

Auch die amtierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek hatte in ihrer Begegnung gegen Alison Riske zu Beginn große Probleme und sah sich schnell mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert. Die Polin konnte aber beide Breaks wettmachen und profitierte anschließend beim Stand von 5:4 und 40:40 von einer verletzungsbedingten Aufgabe (linker Fuß) der US-Amerikanerin.

Riskes Landsfrau Jennifer Brady erging es hingegen deutlich besser. Die an Position 13 geführte Australian-Open-Finalistin schlug Shuai Zhang mit 6:1 und 6:4. Einige Stunden nach dem Match der 26-Jährigen komplettierte Maria Sakkari mit einem 7:6 (6), 3:6 und 6:2-Erfolg über Polona Hercog den perfekten Arbeitstag der gesetzten Akteurinnen.

Darüber hinaus gelang zwei weiteren US-Amerikanerinnen der Einzug in die zweite Runde. Jessica Pegula besiegte Daria Kastakina mit 7:5 und 6:3, Youngster Cori Gauff hatte noch deutlich härter zu kämpfen: Die 17-Jährige benötigte fast drei Stunden, um Yulia Putintseva mit 7:5, 4:6 und 6:4 aus dem Turnier zu nehmen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen