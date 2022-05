WTA Rom: Petra Kvitova und Elina Svitolina fehlen in Italiens Hauptstadt

Petra Kvitova und Elina Svitolina werden beim WTA-1000-Turnier in Rom nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 19:06 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova und Elina Svitolina werden nicht in Rom spielen

Bittere Nachrichten für die Veranstalter des WTA-1000-Turniers in Rom: Sowohl Petra Kvitova als auch Elina Svitolina werden beim prestigeträchtigen Sandplatzevent im Foro Italico nicht an den Start gehen. Die genauen Gründe für das Fernbleiben der beiden Spielerinnen sind nicht bekannt.

Svitolina hatte Ende März aufgrund von Rückenproblemen und den Geschehnissen in ihrem Heimatland Ukraine eine Pause vom Tennissport angekündigt. Bei den French Open in Paris steht die 29-Jährige, die bei ihrem bis dato letzten Turnierauftritt in Miami in Runde zwei ausschied, aber noch auf der Nennliste.

Das gilt auch für Kvitova, die zuletzt in Madrid der Schweizerin Jil Teichmann überraschend mit 3:6 und 5:7 unterlag. Profiteurin ihrer Absage ist Ajla Tomljanovic, die in Rom nun den Umweg über die Qualifikation vermeidet.