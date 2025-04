WTA Rom: Raducanu beißt sich durch, Bencic im Eiltempo

Mit einer kämpferischen Leistung besiegte Emma Raducanu in der Auftakt-Runde des WTA-1000er-Turniers in Madrid die Niederländerin Suzan Lamens. Eine wahre Gala-Vorstellung zeigte dagegen die Schweizerin Belinda Bencic.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 16:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer konsequenten Leistung besiegte Emma Raducanu zum Auftakt in Madrid die Niederländerin Suzan Lamens in zwei Sätzen.

Mit großem Elan war Emma Raducanu zum 1000er-Event nach Madrid gereist. Anstelle das britische Team bei den Qualifiers des Billie-Jean-King-Cups zu unterstützen, legte die US-Open-Siegerin von 2021 mit ihrem aktuell auserkorenen Chef-Coach Mark Petchey einen 10-tägigen Trainingsblock in Los Angeles ein.

Dennoch hielt die Auslosung in der spanischen Hauptstadt zum Auftakt die Niederländerin Suzan Lamens bereit, die beim Heimevent im Billie-Jean-King-Cup mit Katie Boulter die britische Nr. 1 glatt in zwei Sätzen besiegen konnte. Und so entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, in der sich die 25-jährige Lamens als erste das Aufschlagspiel ihrer Gegnerin sichern konnte. Dennoch ließ sich die 22-jährige Raducanu nicht abschütteln und konterte mit dem direkten Re-Break zum 3:3. In der Folge zeigten beide Spielerinnen souveräne Aufschlagspiele, weshalb es in den Tiebreak ging. Dort hatte Raducanu ab Stand von 2:3 das Momentum auf ihrer Seite und erspielte sich mit vier Punktgewinnen in Folge drei laufende Satzbälle, wovon sie den zweiten für sich nutzen konnte.

Auch im zweiten Akt blieb Lamens weiterhin mutig und leistete der Grand-Slam-Siegerin erbitterten Widerstand. Nach mehreren Aufschlagverlusten beider Spielerinnen schaffte Raducanu im neunten Spiel das vorentscheidende Break und servierte den Vorsprung sicher nach Hause. Mit einem Service-Winner mit dem zweiten Aufschlag besiegelte die Weltranglisten-49. den 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

In der zweiten Runde wartet auf die ehemalige Nr. 10 der Welt die an Position 24 geführte Ukrainerin Marta Kostyuk.

Bencic dominiert Sonmez komplett

Gerade mal 61 Minuten dauerte der Auftritt der Schweizerin Belinda Bencic gegen die türkische Qualifikantin Zeynep Sonmez. Dabei beherrschte die Olympiasiegerin von Tokio die Begegnung von Beginn an mit ihrer Spielübersicht und ließ ihre Gegnerin im ersten Durchgang nicht auf die Anzeigentafel. Im zweiten Durchgang versuchte die 22-jährige Sonmez noch einmal alles und konnte wenigstens die Anfangsphase offen gestalten. Ab dem Stand von 2:2 aber übernahm die 28-jährige Bencic mit ihrem variablen Spiel wieder das Ruder und besiegelte mit einem Rückhand-Return-Winner den 6:0, 6:2-Erfolg.

In der zweiten Runde sieht sich die Weltranglisten-42. mit der Dänin Clara Tauson der Nummer 20 des Turniers gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid