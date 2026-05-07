WTA Rom: Tatjana Maria unterliegt Sorana Cirstea klar

Tatjana Maria ist in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Rom ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 15:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria verlor in der zweiten Runde

Nach dem gelungenen Auftakt am Mittwoch ist Tatjana Maria in der zweiten Runde des WTA-Turniers von Rom ausgeschieden. Gegen die an Position 26 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea war die 38 Jahre alte Tennisspielerin beim 2:6 und 0:6 in nur 55 Minuten chancenlos. Marias bestes Ergebnis in der laufenden Saison bleibt damit der Halbfinaleinzug beim Turnier in Rouen.

Damit sind nach dem positiven Turnierbeginn nur noch zwei deutsche Spielerinnen im Rennen. Eva Lys bekommt es am Freitag in einem Highlightmatch mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka zu tun, Laura Siegemund, aktuell die deutsche Nummer eins, spielt gegen Ekaterina Alexandrova.

Hier das Einzel-Tableau in Rom