WTA Rom: Tatjana Maria unterliegt Sorana Cirstea klar
Tatjana Maria ist in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Rom ausgeschieden.
von SID
zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 15:03 Uhr
Nach dem gelungenen Auftakt am Mittwoch ist Tatjana Maria in der zweiten Runde des WTA-Turniers von Rom ausgeschieden. Gegen die an Position 26 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea war die 38 Jahre alte Tennisspielerin beim 2:6 und 0:6 in nur 55 Minuten chancenlos. Marias bestes Ergebnis in der laufenden Saison bleibt damit der Halbfinaleinzug beim Turnier in Rouen.
Damit sind nach dem positiven Turnierbeginn nur noch zwei deutsche Spielerinnen im Rennen. Eva Lys bekommt es am Freitag in einem Highlightmatch mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka zu tun, Laura Siegemund, aktuell die deutsche Nummer eins, spielt gegen Ekaterina Alexandrova.
Hier das Einzel-Tableau in Rom