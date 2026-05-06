WTA Rom: Tatjana Maria zieht in zweite Runde ein

Beim WTA-1000er-Turnier in Rom hat Tatjana Maria souverän die zweite Runde erreicht. Gegen Magda Linette siegte die deutsche Nummer zwei mit 6:0 und 6:3.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 12:40 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria erwischte gegen Magda Linette einen sehr guten Start.

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Die 38-Jährige setzte sich in ihrem 77-minütigen Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette mit 6:0, 6:3 durch und trifft rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open (24. Mai bis 7. Juni) als nächstes auf Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26).

Für Maria war es im dritten Duell der erste Sieg gegen Linette. Am Mittwoch schlagen noch drei weitere deutsche Starterinnen beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt auf: Tamara Korpatsch misst sich mit Solana Sierra aus Argentinien, Eva Lys bekommt es mit der Britin Katie Boulter zu tun und Laura Siegemund trifft auf Sara Bejlek aus Tschechien.

Maria in Rouen im Halbfinale

Der heutige Erfolg gegen Linette war der erste Sieg in diesem Jahr im Hauptfeld eines WTA-1000er-Events. Bei den fünf Starts zuvor in Doha, Dubai, Indian Wells, Miami und Madrid kassierte Maria stets eine Auftaktpleite. Das beste Saisonergebnis gelang beim WTA-250er-Turnier in Rouen Mitte April mit dem Halbfinaleinzug.

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