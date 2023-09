WTA: Rybakina teilt gegen WTA wegen "Performance Byes" aus - zurecht?

Elena Rybakina ist sauer auf die WTA, weil ihr ein Freilos genommen wurde.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 10:38 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina

"Danke, dass ihr die Regeln im letzten Moment geändert habt", schrieb die Wimbledonsiegerin aus 2022 auf Instagram. "Großartige Entscheidungen, wie immer WTA."

Aber was war passiert? Rybakina hat für das WTA-500er-Turnier in Tokio gemeldet und ist dort, streng nach Ranking, an Position 3 gesetzt. Da vier Freilose vergeben werden, wäre eigentlich eines an sie gegangen.

Dem ist jedoch nicht so. Neben Iga Swiatek (1) und Jessica Pegula (2) erhalten die Freilose nämlich Maria Sakkari (4 - sie hätte ohnehin eines bekommen) und Caroline Garcia (5). Bei Sakkari und Garcia werden sie als sogenannte "Performance Byes" gelabelt.

Diese sind offiziell im WTA-Regelbuch verankert: Man will damit erfolgreichen Spielerinnen eines Vorturniers etwas den Stress der Anreise (und der Zeitumstellung) nehmen. Wie eben im Falle von Sakkari und Garcia: Die beiden hatten in der vergangenen Woche in Guadalajara (Mexiko) das Halbfinale erreicht (Sakkari hat das Turnier am Ende sogar gewonnen) und daher kaum Zeit gehabt, einigermaßen entspannt zu einer möglichen ersten Runde nach Tokio zu fliegen. Performance Byes werden von der WTA seit 2009 eingesetzt.

Auf die Regelkonformität wies auch Doppelspielerin Nicole Melichar-Martinez hin: "Die Regelungen wurden nicht im letzten Moment geändert. Die Info zum Performance Bye stand auf dem Fact Sheet", schrieb sie auf Twitter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rybakina sich unzufrieden mit der WTA zeigt. Im Sommer bereits hatte sie ihr eine "schwache Führung" vorgeworfen, als sie beim verregneten Turnier in Montréal eine Nachtschicht hatte einlegen müssen.

In Tokio trifft Rybakina in Runde 1 auf die junge Linda Noskova.

