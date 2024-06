WTA 's-Hertogenbosch: Osaka erstmals seit 2018 in einem Viertelfinale auf Rasen

Naomi Osaka zieht in ihr zweites Viertelfinale der Saison und das erste auf Rasen seit 2018 ein, nachdem sie in der zweiten Runde der Libema Open die Niederländerin Suzan Lamens mit 6:2, 6:2 besiegte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 19:56 Uhr

© Getty Images

Der Erfolg auf Rasen geht weiter für die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka. Nach einem herausragenden Auftaktsieg über Elise Mertens setzte Osaka ihren selbstbewussten Start in die Rasensaison fort und fegte in 54 Minuten an Lamens vorbei. Trotz eines ersten Aufschlags von nur 39 Prozent konnte Osaka neun Asse schlage und sah sich im Spiel keinem Breakball gegenüber. Sie beendete das Match mit 21 Winnern und verwandelte insgesamt vier von fünf Breakbällen.

Doch Osaka kann sich keine Entspannung gönnen. Denn im Viertelfinale am Freitag wird es zu einem Showdown zwischen Osaka, US-Open-Gewinnerin von 2018, und der US-Open-Gewinnerin von 2019, Bianca Andreescu kommen. Das letzte und einzige Match der beiden Spielerinnen liegt schon fünf Jahre zurück. Damals konnte Osaka bei den China Open nach drei Sätzen als Gewinnerin den Platz verlassen und brachte im Anschluss Ashleigh Barty um den Titel.

Andreescu wartet mit Vorfreude auf das Viertelfinal-Match gegen Osaka

Beide Spielerinnen konnten in sehr jungen Jahren schon herausragende Erfolge erzielen und hatten keine lineare Karrierelaufbahn, sondern mussten auch mit einigen Pausen und Rückschlägen zurecht kommen. Genau deshalb freue sich Andreescu auch schon auf das Match, wie sie im Vorfeld verriet: "Wir hatten in gewisser Weise ähnliche Karrieren. Wir haben in sehr jungen Jahren gewonnen und hatten dann hier und dort eine Pause. Wieder mit ihr auf dem Platz zu stehen, finde ich großartig fürs Tennis. Hoffentlich motiviert und inspiriert das auch andere Menschen. Wir können zeigen, dass wir auch glücklich sind, wenn wir nicht gewinnen, denn Tennis ist nur Tennis, aber dann gibt es dieses ganz andere Leben, das wir entdecken können. Ich habe das Gefühl, dass wir beide auf diesem Niveau sind, und es ist schön zu sehen."

Hier das Einzel-Tableau der Damen