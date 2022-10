WTA San Diego: Gauff oder Andreescu - wer braucht den Sieg dringender?

Coco Gauff und Bianca Andreescu treffen im Achtelfinale des WTA-Tour-500-Events in San Diego aufeinander. Beide Spielerinnen sind für den Tennissport immens wichtig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 12:37 Uhr

© Getty Images Coco Gauff und Robin Montgomery am Mittwoch in San Diego

Coco Gauff hat ihre erste Aufgabe beim WTA-Tour-500-Event in San Diego etappenweise erledigt, der 6:3, 6:3-Erfolg gegen Robin Montgomery fiel auch vom Ergebnis her standesgemäß aus. Von Montgomery wird man sicherlich noch einiges hören, die US-Amerikanerin hat gerade erst ihren 18. Geburtstag gefeiert. Der liegt bei Gauff auch nur wenige Monate zurück, dennoch sind in ihrem Fall die Ansprüche schon jetzt höher. Gauff hat sich als eine der interessantesten Spielerinnen auf der WTA-Tour etabliert, man hört ihr gerne zu. Egal, zu welchem Thema.

Was noch fehlt, ist der ganz große Triumph. Bislang stehen zwei Turniersiege zu Buche, 2019 in Linz und im vergangenen Jahr in Parma. Dazu kommt das Erreichen des Endspiels in Roland Garros in diesem Jahr, wo Gauff gegen Iga Swiatek allerdings chancenlos war. Die Polin könnte auch in San Diego zur Messlatte werden. Dann nämlich, wenn sich Swiatek gegen Qinwen Zheng ebenso durchsetzt wie Coco Gauff gegen Bianca Andreescu.

Andreescu holt drei große Titel

Die Kanadierin hat in San Diego zum Auftakt gegen Liudmila Samsonova gewonnen, angesichts der starken Leistungen der Russin in diesem Sommer ein bemerkenswerter Erfolg. Andreescu zählt sicherlich auch zu jenen Spielerinnen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen (und die eben diese auch einfordert). Im Gegensatz zu Gauff hat Bianca Andreescu aber schon so richtig mächtig zugelangt: drei Titel hat die 22-Jährige bis jetzt geholt - aber die waren nicht von schlechten Eltern.

Die Premiere gab es 2019 in Indian Wells, im selben Jahr folgte der Coup in Toronto und als Highlight dann der Sieg bei den US Open in New York City. Die letzten beiden Championships holte Andreescu im Endspiel übrigens gegen Serena Williams. Danach gab es eine Verletzungspause nach der anderen. Was äußerst schade ist, denn der Stil von Bianca Andreescu unterscheidet sich doch deutlich von jenem, den die meisten anderen Spielerinnen auf der Tour pflegen. So viel Variation sieht man selten.

Gauff für Fort Worth schon qualifiziert

Nun steht gegen Coco Gauff zwar nur das Achtelfinale eines - sehr gut besetzten - 500ers an. Auf dem Weg zurück in die Top Ten muss man aus Sicht von Andreescu aber auch diese Hürde nehmen. Für Gauff geht es indes darum, sich ein (Einzel-)Ticket für die WTA Finals in Fort Worth zu sichern. Im Doppel ist sie an der Seite von Jessica Pegula für den Saisonabschluss schon qualifiziert.