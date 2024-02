WTA San Diego: Jessica Pegula setzt auf neues Trainerteam

Jessica Pegula baut ab sofort auf die Expertise eines bahamaischen Duos.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 16:35 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat ihr Trainerteam umgebaut

Rund drei Wochen nach der Trennung von David Witt hat Jessica Pegula am Rande des WTA-500-Turniers von San Diego ihr neues Trainerteam vorgestellt. Die Weltranglistenfünfte wird ab sofort mit den beiden ehemaligen Doppelspielern Mark Merklein und Mark Knowles zusammenarbeiten.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich etwas anderes brauche", begründete Pegula ihren überraschenden Trainerwechsel. "Ich bin gerade 30 geworden und habe das Gefühl, dass ich an den Punkt komme, an dem ich mich vielleicht der Endphase meiner Karriere nähere. Also musste ich einfach ein paar harte Entscheidungen treffen, um etwas anderes zu versuchen."

Eine Vollzeit-Unterstützung wird Pegula weder von Merklein noch von Knowles erhalten. Den Umgang damit werde sie in den kommenden Wochen besser einschätzen können, so die US-Amerikanerin. An Erfahrung in ihrem Tean mangelt es Pegula nun allenfalls nicht mehr: Während Merklein im Doppel unter den Top 40 stand, gewann Knowles im Paarlauf drei Grand-Slam-Turniere.

Beim Event in San Diego ist Pegula als topgesetzte Spielerin die große Favoritin auf den Titel. Zum Auftakt bekommt es die 30-Jährige mit der Deutschen Jule Niemeier zu tun.

