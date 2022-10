WTA San Diego: Nächstes Finale! Swiatek wehrt Angriff von Pegula ab

Iga Swiatek hat das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in San Diego erreicht. Die Weltranglisten-Erste besiegte Jessica Pegula im Halbfinale mit 4:6, 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 06:41 Uhr

© Getty Images Im Zweifel jubelt eben immer Iga Swiatek

Jessica Pegula und Coco Gauff werden gemeinsam zum WTA-Finale nach Fort Worth fahren. Für Pegula steht schon fest, dass sie im Einzel wie auch im Doppel antreten wird, bei Gauff ist zunächst nur einmal der Paarlauf gesichert, aber auch im Single sieht es gut aus. Vielleicht können die beiden US-Amerikanerinnen ja bis dahin eine Strategie entwickeln, wie man Iga Swiatek schlägt. Denn in San Diego hat sich Swiatek innerhalb von nicht einmal 24 Stunden sowohl gegen Gauff wie auch gegen Pegula behauptet.

Während sich die Weltranglisten-Erste in einer Neuauflage des French-Open-Finales im Viertelfinale gegen Gauff mit 6:0 und 6:3 in der Night Session am Freitag rechtschaffen ungefährdet durchsetzte, ging es im ersten Halbfinale gegen Pegula schon enger zu. Zumindest zu Beginn. Da konnte die Lokalmatadorin, deren Vater Besitzer der Buffalo Bills (Football) und der Buffalo Sabres (Eishockey) ist, tatsächlich den ersten Satz für sich entscheiden.

Swiatek um den achten Titel der Saison

Swiatek ließ sich aber nicht irritieren, zog mit einem 4:6, 6:2 und 6:2 schließlich ungefährdet in das Finale ein. So wie vergangene Woche in Ostrava. Dort allerdings musste sie sich in einem mitreißenden Match Barbora Krejcikova geschlagen geben.

In San Diego bekommt es Iga Swiatek nun entweder mit Danielle Collins oder Donna Vekic zu tun. Deren Match musste beim Stand von 2:2 im dritten Satz unterbrochen werden. Sollte sich die Favoritin durchsetzen, dann wäre es bereits der achte Titel für Swiatek in der laufenden Saison.