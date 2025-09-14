tennisnet.com WTA

WTA Sao Paulo: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah holt Premierentitel

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah hat beim WTA-250er-Turnier in Sao Paulo ihren ersten Tour-Titel geholt. 

Die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah schlug im Finale Janice Tjen mit 6:3, 6:4. 

Rakotomanga Rajaonah, aktuell die Nummer 214 im Ranking, hatte dabei in Runde 1 bereits einen Dreisatzkrimi zu überstehen gehabt, sie gewann dabei im Tiebreak des dritten Satzes mit 9:7 gegen Ana Sofia Sanchez. Rakotomanga Rajaonah lag bereits mit 0:5 im dritten Satz zurück und wehrte drei Matchbälle ab. 

Im neuen WTA-Ranking wird Rakotomanga Rajaonah um mehr als 80 Plätze steigen und sich auf Platz 131 einreihen - einem neuen Career-High.

