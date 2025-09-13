WTA Sao Paulo: Zwei Debütantinnen bestreiten Finale

Beim WTA 250-Turnier in Sao Paulo steht die Endspiel-Paarung fest. Janice Tjen und Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah entschieden ihre Semifinale jeweils für sich. Für beide ist es der erste Finaleinzug auf WTA-250-Ebene.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 23:00 Uhr

© Getty Images Janice Tjen steht in Sao Paulo in ihrem ersten WTA-Finale.

Zunächst besiegte Tjen die favorisierte Britin Francesca Jones mit 7:6 (0) und 6:3. Für die Indonesierin, die derzeit auf Platz 130 in der Weltrangliste steht, ist es der erste Finaleinzug auf der WTA-Tour und bereits jetzt der größte Karriereerfolg.

Die 23-Jährige ist erst die dritte Spielerin ihres Landes, die in der Open Era ein WTA-Finale erreicht. "Es ist etwas Besonderes“, meinte Tjen nach dem Match. „Es ist mein erstes WTA-Turnier außerhalb eines Grand Slams, und das Finale zu erreichen, ist ein Bonus. Aber letztendlich ist es nur ein weiteres Spiel, also werde ich sehen, wie ich mich morgen schlage.“

Tjen hatte bereits im Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt, als sie die formstarke Philippinerin Alexandra Eala, die in Sao Paulo auf Position drei gesetzt war, glatt bezwang.

Auch Rakotomanga Rajaonah überrascht

Im morgigen Finale trifft Tjen auf eine weitere Überraschungsfrau. Die erst 19-jährige Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah setzte sich gegen die an Nummer fünf gesetzte Mexikanerin Renata Zarazua mit 6:3 und 6:2 durch.

Für Rakotomanga Rajaonah, die derzeit nur auf Platz 214 im Ranking steht, ist es ebenfalls die erste Final-Teilnahme auf der WTA-Tour. Somit ist fix, dass es am Sonntag eine neue WTA-Turnier-Siegerin geben wird.

Hier das Einzel-Tableau in Sao Paulo