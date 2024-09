WTA Seoul: Haddad Maia dreht Finale gegen Kasatkina

Beatriz Haddad Maia hat mit einem bemerkenswerten Comeback gegen Daria Kasatkina das WTA-Tour-500-Turnier in Seoul für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 11:12 Uhr

© Getty Images Beatriz Haddad Maia hat in Seoul zugeschlagen

Vierter Turniersieg für Beatriz Haddad Maia. Und es bedurfte eines gewaltigen Comebacks der Brasilianerin im Endspiel des WTA-Tour-500-Events in Seoul, um gegen Daria Kasatkina mit 1:6, 7:5 und 6:1 nach einer Spielzeit von 110 Minuten doch noch den Titel zu holen.

Denn Kasatkina schien ganz klar auf der Siegerstraße zu sein, führte nach gewonnenem ersten Satz auch in Durchgang zwei mit einem Break. Haddad Maia kämpfte sich zurück in die Partie und feierte ihr erstes Championat in der laufenden Saison. Im vergangenen Jahr hatte sie die WTA Elite Trophy in Zhuhai gewonnen, 2022 gab es die Turniersiege in Nottingham und Birmingham, beide auf Rasen.

Daria Kasatkina war an Position eins gesetzt in das Turnier in der Olympiastadt von 1988 gegangen, hatte im Halbfinale die immer stärker werdende Diana Shnaider besiegt. Beatriz Haddad Maia kam als Nummer drei mit einem Sieg über Veronika Kudermetova in das Finale.