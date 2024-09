WTA Seoul: Maria scheitert, Raducanu erfolgreich

Tatjana Maria kassiert in der ersten Runde beim WTA 250er-Turnier in Seoul gegen Viktoria Tomova eine Dreisatzniederlage. Emma Raducanu ging hingegen siegreich vom Platz.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 13:04 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria schied in der ersten Runde beim WTA-Turnier in Seoul aus.

Tatjana Maria ist auch beim WTA-Turnier in Seoul in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag beim mit 922.573 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der südkoreanischen Hauptstadt der Bulgarin Viktorija Tomova 2:6, 6:1, 0:6. Bereits in der vergangenen Woche hatte Maria, die in der Tennis-Weltrangliste Platz 82 belegt, in Guadalajara ihr Auftaktmatch verloren.

In Seoul war die 37-Jährige als einzige Deutsche am Start. Gegen die acht Jahre jüngere Tomova (WTA-Nr. 54) kassierte sie die dritte Niederlage im dritten Duell in diesem Jahr. Im australischen Hobart auf Hardcourt und in Bad Homburg auf Rasen war Maria jeweils chancenlos gewesen, in Seoul kämpfte sie vergeblich um den Sieg.

Stephens fliegt, Raducanu siegt

Auch für Sloane Stephens ist die Reise nach Seoul bereits beendet. Im US-Duell unterlag die US-Open-Siegerin von 2017 Landsfrau Hailey Baptiste 6:7(4), 2:6. Emma Raducanu startete hingegen erfolgreich in die Woche. Gegen Peyton Stearns siegte die aktuelle Nummer 70 der Weltrangliste in zwei engen Sätzen 7:6(4), 7:6(5). Ganze 2:45 Stunden benötigte die Britin in ihrem Erstrundenduell für die zwei Sätze.

Trotz acht Breaks im ersten Satz konnte sich keine der beiden Kontrahentinnen entscheidend absetzen. Auch im zweiten Durchgang reichten jeweils zwei Breaks für Raducanu und Stearns nicht aus, um eine vorzeitige Entscheidung zu finden. Erneut musste also der Tiebreak die Entscheidung bringen, der Raducanu den Sieg bescherte.

