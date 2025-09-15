WTA Seoul: Seidel folgt Lys in Runde zwei, Siegemund scheitert knapp

Nach Eva Lys ist auch Ella Seidel in die zweite Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Seoul eingezogen. Laura Siegemund dagegen musste sich Sofia Kenin knapp geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 13:33 Uhr

Zwei von drei deutschen Teilnehmerinnen beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul haben die zweite Runde erreicht. Den Auftakt hatte schon früher am Montag Eva Lys mit einem souveränen 6:4 und 6:3 gegen Ashlyn Krueger gemacht. Lys trifft in Runde zwei auf die an Position drei gesetzte Dänin Clara Tauson.

Auch Ella Seidel konnte nach überstandener Qualifikation ihre erste Partie im Hauptfeld gewinnen. Seidel besiegte die Französin Jessika Ponchet mit 5:7, 6:4 und 6:2. Seidel bekommt es nun entweder mit Beatriz Haddad Maia oder Lokalmatadorin Dayeon Back zu tun.

Knapp gescheitert ist dagegen Laura Siegemund. Die Stuttgarterin musste sich der ehemaligen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin mit 6:2, 3:6 und 5:7 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Seoul