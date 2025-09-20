WTA Seoul: Seidel scheitert im Viertelfinale

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Seoul im Viertelfinale ausgeschieden.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 08:38 Uhr

© Getty Images Ella Seidel hat den Sprung unter die letzten Vier in Seoul verpasst

Seidel kämpfte sich durch die Qualifikation bis unter dir letzten Acht des WTA-500-Turniers in Seoul. Wegen des Regens wurde das für gestern angesetzte Viertelfinale auf den heutigen Vormittag verschoben.

Die Russin Jekaterina Alexandrowa stoppte Seidels Lauf in zwei glatten Sätzen. Die Zweitgesetzte gewann mit 2:6 und 3:6 gegen das deutsche Tennistalent.

Seidel erstmals in den Top-100 der Welt

Für die Hamburgerin war das Event in Südkorea dennoch ein großer Erfolg. Nach ihrer ersten Teilnahme an der Runde der letzte acht bei einem 500er-Event hat sie den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste sicher.

In Seoul sind damit alle deutschen Spielerinnen ausgeschieden. Vor Seidel waren bereits Eva Lys, Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund in Südkorea gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau der Damen