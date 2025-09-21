WTA Seoul: Swiatek feiert Comeback-Sieg im Endspiel gegen Alexandrova

Iga Swiatek hat mit einem 1:6, 7:6 (3) und 7:5 gegen Ekaterina Alexandrova den Titel beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 13:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek hat in Seoul zugeschlagen

Eigentlich sind schnelle (vor allem erste) Sätze ja die Spezialität von Iga Swiatek. Im Finale von Seoul war es aber Ekaterina Alexandrova, die sich den Auftakt mit 6:1 holte. Und das nach einer Spielzeit von weniger als einer halben Stunde.

Das konnte und wollte Swiatek natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Aber selbst nach einem frühen Break für die Polin im zweiten Durchgang ließ Alexandrova nicht locker, musste sich erst im Tiebreak geschlagen geben.

Für Iga Swiatek war es der dritte Turniersieg in der laufenden Saison - in der dritten unterschiedlichen Kategorie. Denn zuvor hatte sie in Wimbledon und beim WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati reüssiert.

Im Doppel setzte sich ein beinahe legendäres Paar durch. Denn Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, die letztmals bei den Olympischen Spielen in zusammen gespielt hatten, gewannen das Finale gegen Caty McNally und Maya Joint mit 6:3 und 7:6 (6).

Hier das Einzel-Tableau in Seoul