WTA Seoul: Swiatek muss warten - Viertelfinale verschoben

Iga Swiatek meldet sich mit einem souveränen Auftaktsieg bei den Korea Open zurück. Das heutige Viertelfinale fiel zwar dem Regen zum Opfer, doch die Nummer zwei der Welt steht bereit für das Duell mit Barbora Krejcikova.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.09.2025, 13:55 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Regenstopp verschiebt Viertelfinal-Start

Die Korea Open wurden am Freitag vom Wetter ausgebremst: Sämtliche Viertelfinalspiele mussten verschoben werden und werden nun am Samstag tagsüber ausgetragen. Iga Swiatek eröffnet um 12 Uhr Ortszeit auf dem Centre Court gegen Barbora Krejcikova, gefolgt von der Partie der an Nummer zwei gesetzten Ekaterina Alexandrova gegen die deutsche Qualifikantin Ella Seidel.

Klarer Sieg zum Auftakt

Schon am Donnerstag hatte Swiatek ihr erstes Match nach den US Open erfolgreich bestritten. Gegen die Rumänin Sorana Cirstea setzte sich die Topgesetzte mit 6:3, 6:2 durch. Vor allem in der Anfangsphase dominierte sie mit druckvollem Grundlinienspiel, nahm ihrer Gegnerin dreimal in Folge den Aufschlag ab und kontrollierte das Geschehen trotz kleiner Wackler beim eigenen Service.

Starke Rückschläge kompensieren Serviceprobleme

Die Polin glänzte vor allem beim Return und gewann 53 Prozent der Punkte gegen den ersten Aufschlag von Cirstea sowie 62 Prozent gegen den zweiten. Ihr eigener erster Aufschlag kam zwar nur zu 47 Prozent ins Feld, doch sie punktete bei 62 Prozent der ersten und 61 Prozent der zweiten Aufschläge. So ließ sie sich auch von zwei zwischenzeitlichen Breaks nicht beirren und verwandelte nach 1:34 Stunden ihren ersten Matchball.

Alle Augen auf Swiatek

Swiatek ist in Seoul die einzige Top-10-Spielerin im Feld, nachdem Amanda Anisimova kurzfristig wegen einer beim US-Open-Finale erlittenen Knöchelverletzung absagen musste. Die sechsfachen Grand-Slam-Siegerin gilt als klare Favoritin, betont aber selbst, dass sie den Wettbewerb nicht als Selbstläufer betrachte. “Es macht keinen Sinn, schon jetzt ans Finale zu denken. Jede Spielerin kann hier gewinnen”, erklärte sie.