WTA Seoul: Swiatek rast durch die Doppelschicht ins Finale gegen Alexandrova

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat ebenso wie Ekaterina Alexandrova souverän ihre beiden Matches am Samstag beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 13:56 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat in Seoul vier schnelle Sätze hingelegt

Vier Sätze gespielt, fünf Spiele abgegeben, Finalplatz gesichert: Das ist die Bilanz von Iga Swiatek für ihre beiden Matches am Samstag beim ATP-Tour-500-Event in Seoul. Im Viertelfinale schlug die Turnierfavoritin aus Polen Barbora Krejcikova mit6:0 und 6:3, wenige Stunden später ließ Swiatek Maya Joint mit 6:0 und 6:2 ebenfalls keine Chance.

Ähnlich souverän ist allerdings auch Ekaterina Alexandrova ins Finale gekommen. Die Russin beendete zunächst den starken Lauf von Ella Seidel mit 6:2 und 6:3, in der Vorschlussrunde blieb Alexandrova gegen Katerina Siniakova mit 6:4 und 6:2 erfolgreich.

Swiatek strebt in Seoul ihren dritten Titel in der laufenden Saison an. Die ersten beiden kamen in Wimbledon und in Cincinnati zustande.

Hier das Einzel-Tableau in Seoul