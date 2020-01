WTA: Sharapova ergänzt All-Star-Feld in Brisbane

Beim WTA-Turnier in Brisbane geht ab kommendem Montag ein sagenhaft starkes Teilnehmerinnen-Feld an den Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 12:57 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova ist bereits in Brisbane eingetroffen

Womöglich gibt es eines Tages auch einen WTA Cup, da sollte sich die Spielergewerkschaft der Frauen nicht zu schade sein, eine womöglich gute Idee zu kopieren. Bis dorthin allerdings treffen sich die besten Spielerinnen der Welt wie schon in den letzten Jahren bei Vorbereitungsturnieren auf die Australian Open, zum Teil in Australien, aber auch im neuseeländischen Auckland. Dort mit Titelverteidigerin Julia Görges ab kommendem Montag

Gespielt wird aber auch in Brisbane, wo nicht weniger als sechs Top-Ten-Spielerinnen genannt haben. Allen voran Lokalmatadorin und Branchenprima Ashleigh Barty, ihre ersten Verfolgerinnen Karolina Pliskova (die als Titelverteidigerin antritt) und Naomi Osaka, dazu noch Petra Kvitova, Elina Svitolina und Kiki Bertens. Aus deutscher Sicht soll Angelique Kerber für einen gelungenen Jahresauftakt sorgen.

Und auch Maria Sharapova wird sich in Brisbane versuchen. Das gaben die Veranstalter am letzten Tag des Jahres 2019 bekannt. Die Russin hat nach wie vor mit Verletzungen zu kämpfen, konnte zuletzt an einem Schaukampf in Hawaii nicht teilnehmen. In Australien hat die fünfmalige Major-Siegerin Sharapova während der vergangenen Tage allerdings schon wieder trainiert.