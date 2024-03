WTA: Simona Halep kommt schon in Miami zurück!

Simona Halep wird schon wenige Tage nach Aufhebung ihrer Dopingsperre ihr Comeback auf der WTA-Tour geben: Die Rumänin erhielt eine Wildcard für das 1000er in Miami.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 19:55 Uhr

© Getty Images Simona Halep wird schon in Miami wieder aufschlagen

Das ging ja hurtig! Kaum hat der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die Dopingsperre gegen Simona Halep von vier Jahren auf nuen Monate reduziert, was bedeutet, dass Halep ab sofort wieder spielberechtigt ist, schon darf die Rumänin mit ihrem ersten Einsatz planen. Denn die Veranstalter in Miami haben die Wimbledon-Siegerin von 2019 mit einer Wildcard geködert. Spannend wird zu beobachten sein, ob sich Halep in so kurzer Zeit bereits wieder in Wettkampfform bringen kann.

Die mittlerweile 32-jährige Rumänin hat in ihrer Karriere bislang 24 Einzel-Titel geholt, den letzten 2022 in Montreal. 2018 konnte Halep in Roland Garros ihren ersten Major-Triumph feiern. Ihr bislang letztes Match auf der WTA-Tour hat Halep bei den US Open 2022in Runde eins gegen Daria Snigur aus der Ukraine verloren. Danach wurde sie wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gesperrt.

Spannend wird die Frage sein, wer in der Box von Halep sitzen wird. Denn auf der offiziellen Seite der WTA wird nach wie vor Patrick Mouratoglou als Coach geführt. Diese Arbeitsbeziehung ist allerdings schon längst in die Brüche gegangen.