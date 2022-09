WTA: Simona Halep nach Operation mehrere Wochen raus

Simona Halep wird wohl den ganzen Herbst lang auf der WTA-Tour aussetzen müssen. Die Rumänin musste sich einer Operation an der Nase unterziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2022, 14:54 Uhr

© Getty Images Simona Halep wird auf der WTA-Tour für ein paar Wochen fehlen

Der Sommer 2022 hatte für Simona Halep mit dem Turniersieg in Toronto so gut begonnen, seither reißen die schlechten Nachrichten aber nicht ab: Zunächst gab es bei den US Open das frühe Aus gegen Daria Snigur, vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass sich Halep von ihrem Ehemann trennt - und nun gab die zweimalige Gewinnerin eines Grand-Slam-Turniers in den sozialen Medien bekannt, dass sie die kommenden Wochen wegen einer Operation an der Nase nicht spielen wird können.

Dieser Eingriff sei notwendig gewesen, weil sie in ihren letzten Matsches kaum noch Luft bekommen hätte, schriebt Halep. So nebenbei wäre auch noch eine plastische Korrektur vorgenommen worden.

Damit kann Halep ihre Teilnahme an den WTA Finals in Fort Worth wohl abschreiben. Im Moment liegt sie noch auf Position acht - aber mit der nun anstehenden Pause werden die nachkommenden Spielerinnen alles daran setzen, Halep diesen Platz abzuluchsen.