WTA Singapur: Elise Mertens gewinnt neunten WTA-Titel

Elise Mertens ist die Siegerin des WTA 250er-Turniers in Singapur. Die Belgierin siegte im Endspiel gegen Ann Li 6:1, 6:4. Und darf sich über den ersten Titel seit Oktober 2023 freuen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 13:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elise Mertens darf sich über ihren neunten WTA-Titel freuen.

Direkt zu Beginn der Partie legte Elise Mertens furios los und führte schnell mit 4:0. Gegnerin Ann Li, als Nummer 85 der Tenniswelt geführt, konnte diesen Vorsprung nicht mehr einholen. Stattdessen kassierte die US-Amerikanerin ein weiteres Break.

Im zweiten Durchgang konnte Ann Li die Partie enger gestalten, hatte jedoch in ihrem vierten WTA-Finale zu häufig Probleme bei eigenem Serve. So passte es zu der Partie, dass der letzte Breakball auch gleichzeitig der Matchball war. Nach 83 Minuten durfte sich Elise Mertens über eine weitere Trophäe im Schrank freuen.

Erster Titel für Elise Mertens seit Oktober 2023

Insgesamt feiert die 29-Jährige ihren neunten Titel auf der WTA Tour. Ihren letzten Triumph konnte Elise Mertens im Oktober 2023 in Monastir feiern, als die aktuell 32. des Rankings im Endspiel Jasmine Paolini bezwingen konnte.

Es war bereits das zweite Finale in diesem Jahr für Elise Mertens. Beim Turnier in Hobart gab es jedoch im Endspiel gegen McCartney Kessler eine Niederlage. Bei den Australian Open scheiterte Mertens bereits in der zweiten Runde an Jessica Pegula.

Hier das Einzel-Tableau in Singapur