WTA Singapur: Maria dreht Match, Mertens siegt deutlich

Tatjana Maria hat beim WTA 250er-Turnier in Singapur nach schwachem Start die zweite Runde erreicht. Gegen die Ukrainerin Yuliia Starodubsetva siegte die aktuell beste deutsche Spielerin nach Satzrückstand 2:6, 6:1, 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 12:06 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria kletterte zu Beginn der Woche in der Weltrangliste nach oben.

Nach ihrem Titel beim 100er ITF-Turnier in indischen Bengaluru, ging es für Tatjana Maria zwei Tage später mit der ersten Runde in Singapur auf WTA-Ebene weiter. Im ersten Satz war der routinierten Spielerin die Anstrengung der vergangenen Woche noch deutlich anzumerken. Gegnerin Yuliia Starodubsetva, aktuell die Nummer 111 der WTA-Weltrangliste, gewann den ersten Durchgang deutlich. Anschließend fand die 73. des WTA-Rankings jedoch besser in die Partie und agierte deutlich sicherer.

Die reduzierte Fehlerzahl im Spiel der Deutschen sorgte letztendlich für die Wende im über zwei Stunden andauernden Match. Nur noch drei weitere Spiele konnte Starodubsetva zusammengerechnet in den Sätzen zwei und drei auf das Scoreboard bringen. Am Ende lag dann doch das Gefühl eines deutlichen Sieges für Tatjana Maria über dem Hardcourt.

Mertens und Teichmann siegen deutlich

Nächste Gegnerin ist Elise Mertens, die einen deutlichen Auftaktsieg gegen Taylor Townsend einfahren konnte. 6:1, 6:0 siegte die Belgierin gegen die Titelträgerin des Doppelwettbewerbs der Australian Open. Auch Jil Teichmann konnte nach überstandener Qualifikation einen deutlichen Sieg einfahren. 6:3, 6:1 siegte die Schweizerin gegen Harriet Dart. Teichmann trifft in Runde zwei auf Olivia Gadecki aus Australien.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Singapur