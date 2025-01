WTA Singapur: Topgeführte Kalinskaya und Mertens im Halbfinale

Anna Kalinskaya und Elise Mertens schafften beim WTA-250-Event in Singapur den Einzug ins Halbfinale. Während die topgesetzte Russin gegen die Thailänderin Sawangkaew über die volle Distanz gehen musste, triumphierte die an Position 2 gelistete Mertens in zwei Sätzen gegen die Kolumbianerin Osorio.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 16:41 Uhr

© Getty Images Die Top-Favoritin Anna Kalinskaya ist in Singapur weiterhin im Titelrennen.

Knapp zwei Stunden benötigte die topgesetzte Anna Kalinskaya, um den Einzug ins Halbfinale zu fixieren. Gegen die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew schaffte die Russin nach ausgeglichenem Beginn das Break zur 3:2-Führung und transportierte den Vorsprung souverän zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang machten der Partnerin des Südtirolers Jannik Sinner Probleme am Rücken zu schaffen und lag schnell mit 1:5 im Hintertreffen, weshalb sie sich auch bei einem Medical Timeout auf dem Platz behandeln ließ. Danach fand die 26-jährige wieder in die Spur, und sollte bis Matchende nur noch beim Stand von 4:5 ein Game zum Satzausgleich abgeben, um final mit 6:3, 4:6, 6:0 zu triumphieren.

Im Halbfinale sieht sich die Weltranglisten-18. der ungesetzten US-Amerikanerin Ann Li gegenüber, die sich in zwei hartumkämpften Sätzen gegen die australische Wildcard-Spielerin Kimberly Birrell mit 7:6 (2), 7:6 (4) behaupten konnte.

Beste Voraussetzungen fand die an Nr. 2 gesetzte Elise Mertens in ihrer Viertelfinal-Begegnung gegen die auf Platz 6 gelistete Camilla Osorio vor, schließlich konnte die Belgierin die beiden bisherigen Partien gegen die Kolumbianerin auf Major-Ebene für sich entscheiden. Und so konnte die 29-jährige ihrer Gegnerin gleich im ersten Spiel den Aufschlag abnehmen. Trotz Break-Chancen auf beiden Seiten in weiteren Verlauf brachte sie den ersten Satz ohne Aufschlagverlust nach Hause.

Auch im zweiten Durchgang schnappte sich die Weltranglisten-32. früh das Aufschlagspiel ihrer 23-jährigen Gegnerin und war fortan mit ihrem grundsoliden Spiel nicht mehr zu stoppen. Nach 81 Minuten fixierte sie den 6:4, 6:2-Endstand.

In der Runde der letzten Vier trifft Mertens auf die an Position 4 geführte Chinesin Xinyu Wang, die sich in einem mehr als dreistündigem Krimi gegen die Qualifikantin Jil Teichmann aus der Schweiz mit 6:7 (5), 7:6 (5), 6:4 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Singapur