WTA: Sperre gegen Rybakina-Coach Vukov aufgehoben

Wie The Athletic berichtet, hat die WTA die Sperre gegen Stefano Vukov, den Coach von Elena Rybakina, aufgehoben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 03:47 Uhr

© Getty Images Stefano Vukov könnte offenbar schon bald wieder in der Box von Elena Rybakina sitzen

Stefanos Vukov war zwar nie ganz weg, wenn man Goran Ivanisevic zu Beginn des Jahres und Davide Sanguinetti ganz aktuell glaubt, jetzt aber scheint es so zu sein, dass der seit Monaten gesperrte Coach von Elena Rybakina schon bald wieder in der Box seines Schützlings sitzen könnte. Denn wie The Athletic berichtet hat die WTA diese Sperre aufgehoben.

“Während die Details des Falles vertraulich bleiben, können wir bestätigen, dass Mr. Vukov dazu berechtigt ist, bei WTA-Events akkreditiert zu werden. Wir werden dazu keinen weiteren Kommentar abgeben”, heißt es in einem Statement der WTA.

Rybakina trennt sich von Vukov - der kommt dennoch zurück

Seit Jahresbeginn war es Vukov untersagt, Rybakina bei WTA-Turnieren zu betreuen. Diese Sperre haben die vier Grand-Slam-Turniere mit übernommen. Vukov war aus dem Verkehr gezogen worden, weil er sich gegenüber seiner Spielerin nach Ansicht der WTA ungebührlich verhalten habe. Das hatte Rybakina selbst stets bestritten.

Allerdings: Auch wenn sich Elena Rybakina vor den US Open 2024 von Stefano Vukov getrennt hatte, so mischte Letzterer spätestens ab Ende des Jahres wieder mit. Was auch dazu führte, dass Goran Ivanisevic nach einer kurzen Probephase die Brocken hinwarf. Nun hat der Einspruch von Vukov gegen seine Sperre offenbar gefruchtet.

Die Saison hat bislang einen Turniersieg in Strasbourg und zuletzt zwei frustrierende Halbfinal-Niederlagen gebracht: in Washington gegen Leylah Fernandez und vor wenigen Tagen gegen Victoria Mboko in Montreal. In Cincinnati ist Elena Rybakina nun an Position neun gesetzt, startet gegen Renata Zarazua aus Mexiko.

