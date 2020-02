WTA St. Petersburg: Kiki Bertens verteidigt ihren Titel

Die Niederländerin Kiki Bertens hat ihren Titel beim WTA-Premier-Turnier im russischen St. Petersburg erfolgreich verteidigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 16:32 Uhr

© Getty Images Kiki Bertens

Bertens schlug im Finale Elena Rybakina mit 6:3 und 6:1 und feierte damit den 10. Turniersieg auf der WTA-Tour.

Für die Weltranglisten-Achte war es bereits der vierte Turniersieg auf Hartplatz, nachdem sie bis 2018 hinein vornehmlich auf Sand ihre größten Erfolge erzielt hatte.

"Ich habe es ihnen diese Woche nicht einfach gemacht, mir zuzuschauen. Aber sie haben an mich geglaubt, der Sieg ist für sie", erklärte die 28-Jährige im Anschluss in die Richtung ihres Teams.

Rybakina mit tollem Start in 2020

Auch wenn für Finalgegnerin Rybakina (WTA-Nr. 25) diesmal nicht viel zu holen war, bleibt sie eine der Spielerinnen des noch jungen Jahres. Die 20-Jährige hatte zu Beginn der Saison bereits in Shenzhen das Finale erreicht und in Hobart den Sieg geholt. Ihre Bilanz in 2020: 15 Siege bei nur 3 Niederlagen. Sie wird am Montag erstmals in die Top 20 der Welt einziehen.

Bertens wäre eigentlich in der kommenden Woche die Comeback-Gegnerin von Kim Clijsters gewesen, zog aber gestern zurück, weil sie nicht direkt nach St. Petersburg auf einem anderen Kontinent unter anderen Bedingungen antreten wollte.

Für ihren Sieg in St. Petersburg erhält Bertens 146.500 US-Dollar.