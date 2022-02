WTA St. Petersburg: Turnierfavoritin Maria Sakkari weiter im Rennen

Maria Sakkari ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in St. Petersburg eingezogen. Dort trifft die Griechin auf Irina-Camelia Begu aus Rumänien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 16:39 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari bleibt in St. Petersburg auf Titelkurs

Sakkari benötigte 2:07 Stunden, um sich gegen Elise Mertens mit 7:6 (7) und 6:2 durchzusetzen. Dabei musste die an Position eins gesetzte Griechin drei Satzbälle ihrer Gegnerin abwehren. Sakkari ist in St. Petersburg an Position eins gesetzt. 2020 stand sie in St. Petersburg bereits einmal im Viertelfinale, damals unterlag Sakkari Elena Rybakina aus Kasachstan.

In der Vorschlussrunde am Samstag wartet mit Irina-Camelia Begu eine Überraschung auf die Nummer eins. Begu, die am Donnerstag Petra Kvitova keine Chance gelassen hatte, schlug im Viertelfinale Tereza Martincova sicher mit 6:4 und 6:2.

Um die restlichen beiden Plätze im Halbfinale streiten Jelena Ostapenko gegen Aliaksandra Sasnovich und im letzten Match des Tages Belinda Bencic gegen die an Position zwei gesetzte Anett Kontaveit.

