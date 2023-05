WTA Strasbourg: Anna-Lena Friedsam scheidet im Achtelfinale aus

Nach dem gestrigen Überraschungserfolg von Anna-Lena Friedsam über die beim WTA-Tour-250-Event in Strasbourg an drei gereihte Chinesin Shuai Zhang, kam am Dienstag im Achtelfinale gegen Anna Blinkova das Aus.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 14:53 Uhr

© Getty Images Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Strasbourg im Achtelfinale ausgeschieden

Anna-Lena Friedsam ist bei ihrer Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Neuwied verlor am Dienstag beim WTA-Sandplatz-Turnier in Strasbourg gegen die Russin Anna Blinkova nach vier abgewehrten Matchbällen 4:6, 6:7 (11).

Tags zuvor hatte Friedsam noch mit einem 6:0, 6:0 gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai für Aufsehen gesorgt. In Paris wird die 29-Jährige das erste Mal seit den US Open 2020 wieder in einem Hauptwettbewerb eines Grand-Slam-Turniers aufschlagen. In Roland Garros ist die DTB-Spielerin lediglich 2015 über die erste Runde hinausgekommen - damals ihr jedoch auch nur ein Matcherfolg gegönnt.

