WTA Straßburg: Angelique Kerber erreicht erstes Endspiel seit knapp einem Jahr

Angelique Kerber profitierte im Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Straßburg von einer Aufgabe ihrer Gegnerin Oceane Dodin und steht damit im Endspiel.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber holt sich beim WTA-Turnier in Straßburg die perfekte Vorbereitung auf die French Open

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber ist in Straßburg ins Finale eingezogen und steht damit erstmals seit elf Monaten im Endspiel eines WTA-Turniers. Die 34 Jahre alte Kielerin profitierte bei der Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open von der Aufgabe der Französin Oceane Dodin im Halbfinale.

Kerber führte in einem bis dahin engen Match 7:6 (2), 1:0, als die offenbar gesundheitlich angeschlagene Dodin das Spiel beendete. Am Samstag kämpft Kerber gegen Kaja Juvan um den 13. WTA-Titel ihrer Karriere. Die Slowenin bezwang im Semifinale überraschend die Tschechin Karolina Pliskova, selbst frühere Nummer eins der Welt, 6:2, 7:5.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber hatte zuletzt im Juni 2021 bei ihrem Turniersieg in Bad Homburg auf Rasen in einem Finale gestanden. Ihr letztes Endspiel auf Sand liegt mehr als sechs Jahre zurück: Im April 2016 gewann sie in Stuttgart gegen Laura Siegemund.

Hier das Einzel-Tableau aus Straßburg.