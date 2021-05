WTA Straßburg: Bianca Andreescu nach zwei Jahren erstmals wieder auf Sand

Bianca Andreescu greift doch noch mal auf Sand an, bevor es zu den French Open nach Paris geht. Beim WTA-Turnier in Straßburg ist die Kanadierin topgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 16:04 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

So richtig in Schwung kam Bianca Andreescu nach ihrem Comeback in 2021 noch nicht. In Melbourne spielte sie erstmals seit Ende 2019 wieder mit, in Miami erreichte sie im Anschluss sogar das Finale, wo sie allerdings gegen Ashleigh Barty verletzt aufgeben musste.

Nichts Schlimmes allerdings, Andreescu wollte eigentlich in Madrid und Rom wieder angreifen. Ein positiver COVID-19-Test jedoch machte einen Strich durch die Rechnung, eine mögliche Quarantäne-Pflicht in Rom verhinderte auch ein Eingreifen dort.

Nun will die Weltranglisten-Siebte in Straßburg die nötige Matchpraxis sammeln. "Es macht einen riesigen Unterschied", erklärte sie bezüglich der Frage nach Matches vorm größten Test auf Sand. "Ich wollte ein Turnier vor den French Open spielen. Es ist zwei Jahre her, seitdem ich zuletzt auf Sand gespielt habe. Mal schauen, was das gibt."

Andreescus letzter Auftritt auf roter Asche stammt tatsächlich aus dem Mai 2019, als sie in Paris die zweite Runde erreichte, dort aber verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Andreescu: "Mache das Beste aus den Umständen"

"Es geht mir toll", erklärte Andreescu nun in Straßburg. Sie habe nach Miami ein paar Tage frei genommen und Zeit mit der Familie verbracht. "Was in Madrid passiert ist, das ist passiert. Ich denke, das Beste, was ich nun machen kann, ist, in Straßburg zu spielen." Auch wenn das Wetter bislang nicht sehr berauschend war beim Training. "Die Plätze sind etwas feucht. Aber ich mache das Beste aus den Umständen."

In Runde 1 trifft Andreescu auf eine Qualifikantin.

