WTA Sydney: Muguruza gewinnt, Kvitova scheitert an Jabeur

WTA-Weltmeisterin Garbine Muguruza hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Sydney einen erfolgreichen Start hingelegt. Ausgeschieden ist dagegen Petra Kvitova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2022, 06:06 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza am Mittwoch in Melbourne

Martina Navratilova und Pam Shriver waren sich in ihrer Saisonvorschau einig: Garbine Muguruza sollte auch 2022 eine herausragende Rolle auf der WTA-Tour spielen. Tatsächlich scheint die Spanierin - 2016 Siegerin in Roland Garros, ein Jahr später in Wimbledon - den Schwung ihres Erfolges bei den WTA Finals in Guadalajara in die neue Spielzeit transportiert zu haben. Muguruza stieg nach einem Freilos beim WTA-Tour-250-Turnier in Sydney mit 6:1 und 7:6 (4) gegen Ekaterina Alexandrova in die neue Spielzeit ein. Im Viertelfinale trifft sie nun auf Daria Kasatkina.

Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova. Die Tschechin unterlag Ons Jabeur mit 4:6 und 4:6. Jabeur spielt in der Runde der letzten acht nun gegen jene Frau, die ihr im letzten Moment das Ticket für die WTA Finals weggeschnappt hatte: Anett Kontaveit. Die Estin gewann in Sydney gegen Elena Ruse mit 6:3 und 6:1.

Ganz oben vom Tableau hatte eigentlich Ashleigh Barty gegrüßt. Die Weltranglisten-Erste ist nach ihrem Erfolg in Adelaide aber gleich nach Melbourne weitergereist, um sich auf die Australian Open vorzubereiten.

