WTA: Teichmann gut aufgelegt ins Viertelfinale

Als einzige von vier Starterinnen aus Deutschland und der Schweiz hat Jil Teichmann beim WTA-125k-Turnier im französischen Limoges das Viertelfinale erreicht.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 19.12.2019, 21:24 Uhr

© Getty Images Jil Teichmann

Jil Teichmann (WTA 73) hat ihre knapp zwei Monate andauernde Turnierpause anscheinend gut genutzt. Zumindest entstand dieser Eindruck bei dem mit 115.000 US-Dollar dotierten WTA-125-k-Turnier in Limoges. Die zuletzt Mitte Oktober beim WTA-International in Luxemburg spielende 22-jährige Schweizerin konnte beim Hartplatzturnier in Frankreich ihrem Auftakterfolg gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch (WTA 110) einen weiteren Sieg in der zweiten Runde folgen lassen. Gegen die an Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 55) gewann Teichmann in einem umkämpften Match mit 7:5, 7:6 (12).

Teichmanns Landsfrau Stefanie Vögele (WTA 119) war in Limoges zu Wochenbeginn in der ersten Runde gegen Alizé Cornet (WTA 59) ebenso gescheitert wie die deutsche Spielerin Tatjana Maria (WTA), die Sorana Cirstea (WTA 74) unterlegen war. Teichmann trifft im Viertelfinale auf die Weißrussin Aliaksandra Sasnovich (WTA 67). Gegen die 25-Jährige hat die zweimalige WTA-Turniersiegerin bis dato noch nie gespielt.

