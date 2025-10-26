WTA Tokio: Belinda Bencic stürmt zum Titelgewinn

Belinda Bencic hat mit einem erstaunlich glatten 6:2 und 6:3 gegen Linda Noskova das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio gewonnen. Und damit ihren zehnten Karriere-Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 06:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic hat in Tokio ihren zehnten Karriere-Titel geholt

Na, das war ja vergleichsweise einfach für Belinda Bencic. Die Schweizerin musste in den letzten Tagen ja sowohl gegen Karolina Muchova wie auch gegen Sofia Kenin über drei Sätze gehen, im Endspiel gegen eine ausgeruhte Linda Noskova setzte sich die Schweizerin aber problemlos mit 6:2 und 6:3 durch. Für Noskova war dies die zweite Finalniederlage innerhalb kurzer Zeit: Schon in Peking musste sich die Tschechin im letzten Match des Turniers Amanda Anisimova geschlagen geben.

Belinda Bencic andererseits ist mit diesem Erfolg endlich zweistellig - in Sachen Turniersiege. Bencic hat in der ersten Hälfte der Saison schon in Abu Dhabi zugeschlagen, der Titel in Tokio ist nun der zehnte ihrer Karriere.

Bencic fast wieder in den Top Ten

Der Coup in der japanischen Hauptstadt brachte Bencic auch wieder ganz nahe an die Top Ten der WTA-Charts heran. Im Live-Ranking wird sie als Nummer elf geführt. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie die Spielzeit 2025 nach ihrer Babypause außerhalb der Top 400 begonnen hatte. Aber auch Linda Noskova hat sich weiter verbessert, wir als neue Nummer 13 ein Karriere-Hoch erreichen.

Schon früher im Turnier von Tokio wurde der letzte Platz für die WTA Finals in Riad vergeben. Den sicherte sich Elena Rybakina mit ihrem Einzug ins Halbfinale. Damit überholte die Kasachin Mirra Andreeva, die nun nur als Ersatzfrau zum großen Saisonabschluss kommt.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio