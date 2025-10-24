WTA Tokio: Bencic mit Comeback-Sieg gegen Muchova ins Halbfinale

Belinda Bencic ist mit einem 3:6, 7:5 und 7:5 gegen Karolina Muchova als letzte Spielerin in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 13:51 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic spielt in Tokio noch um den Titel mit

Na, diese Halbfinal-Lineup in Tokio kann sich sehen lassen: Da spielt zum einen die an Position zwei gesetzte Elena Rybakina morgen gegen Linda Noskova, in der japanischen Hauptstadt an Nummer sechs gestartet. Und in der oberen Tableau-Hälfte trifft Belinda Bencic auf eine ehemalige Australian-Open-Siegerin - nämlich Sofia Kenin.

Bencic hat sich am Viertelfinaltag als letzte Spielerin für die Vorschlussrunde qualifiziert. Die Schweizerin musste gegen Karolina Muchova sogar einen Matchball abwehren, setzte sich nach einer Spielzeit von 3:10 Stunden aber schließlich mit 3:6, 7:5 und 7:5 durch. Kenin wiederum schaffte ein fast noch beeindruckenderes Comeback: Die US-Amerikanerin gewann gegen Ekaterina Alexandrova mit 0:6, 6:2 und 7:6 (3).

Am wichtigsten war der Halbfinal-Einzug aber für Elena Rybakina. Denn mit dem 6:3 und 7:6 (4) gegen Victoria Mboko stellte die Kasachin sicher, dass sie auch in diesem Jahr bei den WTA Finals an den Start gehen kann. Linda Noskova schließlich führte gegen Anna Kalinskaya mit 6:0 und 1:0, ehe die Russin verletzt aufgeben musste.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio